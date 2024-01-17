農曆春節將屆，不少民眾在年節歡樂氣氛下，飲食沒有節制，大魚大肉，造成身體極大負擔，對此彰化秀傳醫院營養師與中醫師分享如何輕鬆烹調出美味又有益健康的年菜，繁忙的上班族也能快速準備出一頓完美的新年佳餚，為全家人帶來歡樂又健康的年味。

彰化秀傳營養師黃景荺分享6 道年菜食譜，包括春季藥膳湯、蔬菜料理、蘿蔔糕、水餃、紅燒獅子頭及水果等過年的應景美食，這些食材搭配中醫師調製的中藥，做成均衡營養且美味的年菜料理。

春季藥膳湯可使用黃耆、枸杞、當歸、紅棗、黨蔘、刺五加和紅景天等中藥材烹製湯底，具有養肝、補血、益氣、提升免疫力的功效，再加入紅蘿蔔、白蘿蔔、高麗菜、玉米以及排骨或雞腿，即可完成這道美味的湯品。

色彩繽紛的五色蔬菜料理結合芥菜、紅椒、黃椒、杏鮑菇、鮮香菇、金針菇、袖珍菇、枸杞等食材，用蒜頭和適量的油快速拌炒出色彩繽紛的蔬菜料理。象徵好彩頭非蘿蔔糕莫屬，將其煎至雙面金黃，搭配泡菜、紅蘿蔔和蔥，呈現一道充滿幸福氛圍的料理。

代表金元寶的則是水餃，以川燙的水餃和青花菜製成，為年夜飯增添豐富的選擇。紅燒獅子頭可用白菜鋪底，豐富的滋味帶來年節的溫馨感覺。最後1道水果則是有平平安安意涵的蘋果作為健康的甜點選擇，為年菜增添清新口感。

秀傳中醫部醫師邱伯恩指出，根據中醫的理論，春季與木氣相應，與肝臟有關，這是調肝理氣和凈化身體的最佳時機。建議在這個季節多到戶外呼吸新鮮空氣，保持身心順暢，幫助排出體內的廢物和濕氣。

此外，春節過後，因攝取了很多高熱量和油膩的食物，胃腸可能積壓了濕氣和多餘的脂肪，他推薦1款包含丹蔘、山楂、茯苓、陳皮、薏仁和絞股藍葉等成分的漢方消脂茶，可以幫助消化，減少脂肪對身體的負擔。