全台添好運會員活動期間完成指定步驟，即可獲贈「添好運一口蛋撻」電子兌換券。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

為迎接春節，天母百貨大葉高島屋再添星級美食吸客。榮獲米其林一星的香港著名中式點心專門店「添好運」於1月17日正式開幕，除了是天母商圈獨家，也是該品牌全台第17家分店。同時引進人體工學家具品牌「亞梭傢私」、日本平價燒肉品牌「牛角次男坊」等品牌進駐，並推相關開幕活動，1月23日起5樓DOZO MARKET舉行年貨伴手禮特展，滿足年菜預購、年節伴手禮需求。此外，企業尾牙春酒禮品與大宗禮券採購優惠方案仍持續進行中，可望帶動全館業績成長至少1至2成。

喜迎添好運進駐大葉高島屋，推出好運三重送，包括開幕首三日，每日前1百名消費者，可免費獲贈最新上映電影「潛行」之電影兌換券；此外，全台添好運會員活動期間加入添好運Ocard會員，即可獲贈「添好運一口蛋撻」電子兌換券，不限店別至店內消費點套餐立即兌換馬上送；最後，1月17日至2月29日活動期間，於添好運天母高島屋內用單筆消費滿8百元，即可獲得價值168 元「XO 醬臘味炒飯」電子兌換券。

即日起至3月31日還有「好運龍來紅包搶先送」活動，於「添好運」消費滿千元贈送2百元好運紅包，讓消費者過新春領紅包沾喜氣，全台預計豪撒超過5千萬的優惠紅包回饋消費者。

大葉高島屋同時公布春節營業時間，除夕當天2月9日全館營業至18點，部分餐廳訂位成功者可用餐至21點30分，包含B1樓的果然匯、3樓的藏王、5樓的旭集／開飯川食堂／饗泰多／上海鄉村／新葡苑、12樓的糖朝／興蓬萊／禪日本料理等在內共10家餐廳；2月7日、8日與2月10日至13日全館延長營業至22點。