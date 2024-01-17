奈及利亞人口為非洲第一，亦為非洲最重要的原油供應國之一，市場商機龐大。阿爾及利亞為北非僅次埃及的第2大市場，除天然氣及礦產豐富外，也是歐盟的重要貿易夥伴，並有歐美企業於當地布局。象牙海岸與迦納為可可最大生產國，占全球產量高達63%，大量出口歐美市場，加工需求機會暢旺。非洲市場潛力龐大，這次交流之旅將是台灣企業走向非洲市場的重要一步，更要提早布局。
《貿易》探索北非與西撒哈拉市場 貿協領軍5月啟航
為協助台灣企業積極拓展北非及西撒哈拉市場，外貿協會即將啟動「2024北非暨西撒哈拉貿易訪問團」，預定於5月4日至5月18日期間，探訪非洲第一大經濟體奈及利亞、非洲最大天然氣生產國阿爾及利亞、以及「可可經濟」領導國家象牙海岸與迦納。另首度於奈及利亞第一大城拉哥斯辦理「台灣形象月」，強化品牌形象、顧客產品體驗、與買主直接互動更具明顯效果，同時向西非買主分享台灣在科技、機械、能源等領域的優勢與創新，更具吸「金」亮點。
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