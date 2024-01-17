奈及利亞人口為非洲第一，亦為非洲最重要的原油供應國之一，市場商機龐大。阿爾及利亞為北非僅次埃及的第2大市場，除天然氣及礦產豐富外，也是歐盟的重要貿易夥伴，並有歐美企業於當地布局。象牙海岸與迦納為可可最大生產國，占全球產量高達63%，大量出口歐美市場，加工需求機會暢旺。非洲市場潛力龐大，這次交流之旅將是台灣企業走向非洲市場的重要一步，更要提早布局。