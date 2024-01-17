2024總統立委大選落幕，民進黨必須面對三黨不過半的挑戰，民進黨總統當選人賴清德日前表示，會組成最好團隊、面對國會監督，對此，民進黨立院總召柯建銘今日接受YahooTV《齊有此理》主持人王時齊專訪表示，賴清德政治歷練豐富、也是國會出身，比任何人了解民意。

柯建銘指出，賴清德當過四屆立法委員，是國會出身，政治歷練豐富，他是個會思考的人，應該如何調整面對這局，當然要組最好的團隊，面對嚴厲的監督，這些話是很正面的，他了解問題，很多人對於賴清德有不同看法，酸來酸去都沒有用，他比任何人都了解民意，他是經歷過完整挑戰的人，所以才能脫穎而出。

柯建銘表示，府、院、黨和黨團要處理，我們必須要面對，這像是一個輪子運轉，府院第一線打仗，執政的時候要面對這四個面向，這個時代我們走過，2018年黨主席是蔡總統，每周一黨團和蔡總統有一個會報，討論重要法案和態度，民進黨是團結的。

面對民進黨區域立委退步，台中部分大幅衰退，桃園剃光頭，柯建銘說，這是他這次選舉最難過，桃園立委鄭運鵬和黃世杰都是我們黨團很強的人，畢竟都一起作戰過，這是戰力的受損，這是藍白合的結果，國民黨提出一些年輕的立法委員，但是因為年輕吸引白色選票，這是藍白合的效應，將來要面對這塊如何處理，要嚴肅思考面對。

柯建銘表示，選舉結構最重要，立法院結構是比較多面向，預算總不可能亂砍，人民也會監督，這也是一個挑戰，擔心放在心裡就好了，自信要寫在臉上。