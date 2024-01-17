《美麗電子報》董事長吳子嘉去年說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A了一億美元」，蘇貞昌提民事求償1000萬元，台北地方法院17日開庭，蘇的律師黃帝穎說，根據上海復星公司台灣代理人王國綸另案證述的內容，可以證明吳子嘉虛構蘇貞昌涉嫌貪汙。庭末法官詢問，雙方是否有可能透過訴訟外方式解決？並諭知3月27日再度開庭。

上海復星公司台灣代理人王國綸是因另案陳時中向吳子嘉求償1000萬的訴訟，去年底到台北地院作證，他認為疫苗採購出現不合理的商業行為，才向吳子嘉訴苦，但否認說貪汙之類的話。

本案是因吳子嘉在2023年5月20日及21日的網路直播節目中說：「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美元」、「後來把這個合約變成封存30年不准看」

陳時中在2023年5月22日到台北檢察署前按鈴控告吳子嘉，也向吳提民事求 1000萬元，他的律師黃帝穎也同時接受前行政院長蘇貞昌委任，對吳子嘉提起刑事告訴及民事求償，求償所得將全數捐贈給社福團體。