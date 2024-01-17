中信兄弟球團17日公布開季洋將陣容，除了有傷癒歸隊的象魔力（Shawn Morimando），以及完成續約的德保拉（José De Paula）外，球團再簽下2位具有美職、韓職資歷猛登（Daniel Joseph Mengden）與克迪（Kirkland McCarty），預計月底加入球隊訓練。

即將滿31歲的猛登屬於控球型的右投手，曾效力於美國職棒奧克蘭運動家、堪薩斯市皇家隊以及韓職起亞虎等隊，累積6年的大聯盟出賽紀錄，繳出17勝21敗，生涯自責分率4.65、每局被上壘率1.318的成績。2023年猛登於堪薩斯市皇家以及華盛頓國民隊3A出賽，整季出賽28場，於49.2局投球中取得2勝3敗。

今年28歲的克迪是具有大聯盟經驗左投，2017年在選秀會上被克里夫藍守護者隊簽下後，個人累積在大聯盟4勝3敗的成績，2023年轉戰韓職SSG登陸者隊，出賽24場皆為先發，130局的投球局數9勝5敗，自責分率3.39、每局被上壘率1.30，並飆出單季116次三振的優異表現。

中信兄弟領隊劉志威表示，德保拉與象魔力新賽季正式歸隊，幫助團隊的投手戰力注入強心針，「今年球季再網羅猛登與克迪，2位都是具有大聯盟與韓職經驗的投手，期待在他們加入團隊後，可以有效補強我們今年球季的投手戰力。」