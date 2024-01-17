北市警局分局長布達，蔣萬安主持交接。（警方提供）

警政署15日發表百名高階警官異動，北市警局17日進行新任分局長布達，市長蔣萬安到場主持，警局長張榮興擔任監交人，共有大安、大同、士林等8單位進行交接，蔣萬安期許新任的分局長，在原有的堅實基礎下，持續為市民生活安全努力。

北市警局表示，配合警政署人事調整，基於治安勤業務需要，依適才適所、專才專用、品操能力等原則，進行8個分局、大隊的首長異動，人事包括新任大同分局長涂國卿、內湖分局分局長蕭惠珠、大安分局長黃水願、士林分局長王炳睿、南港分局張耀仁、北投分局陳瑞基、文山二分局李紹榆、保大大隊長張玲堅。

台北市警察局17日舉行各分局卸任、新任分局長聯合布達交接典禮，大同分局分局長涂國卿（右）等舉起手宣誓。（姚志平攝）

市長蔣萬安對新任官警表達祝賀，他並指出北市未來的警政工作重點，期勉警察同仁能持續提升交通安全，加速完成行人安全友善計畫、落實新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，達成「減少接觸、減少誤信、減少損害」的3減目標、深化婦幼安全保護工作，加強跨機關之婦幼安全防治網絡間通報聯繫合作，提供市民完善服務、整合打擊黑道幫派能量以維護治安。

蔣萬安表示，感謝警察同仁在選舉期間堅守崗位完成勤務，平時更全年無休守護市民全，期許新任分局長、大隊長在原有的堅實基礎下，完成各項警察工作，達成上級交賦任務，繼續為警政業務的推展全力以赴。