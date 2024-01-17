嘉義市長黃敏惠監誓，新任警察局長沈炳信（右）宣誓就職。（廖素慧攝）

嘉義市政府警察局今天舉辦卸任局長陳炯旭、新任局長沈炳信交接典禮，市長黃敏惠主持，內政部警政署警政委員陳博珍監交，黃敏惠肯定及感謝陳炯旭與市府團隊共同「安民心」，期勉沈炳信接棒拚治安，繼續共創有溫度的5星城市榮光。

嘉義市長黃敏惠主持卸任警察局長陳烱旭（左）、新任局長沈炳信（右）交接儀式。（廖素慧攝）

黃敏惠首先布達沈炳信擔任嘉義市警察局長職務，接著沈炳信宣誓就職，市警局官警、多位議員及各界人士觀禮，場面熱鬧。

陳炯旭是中央警察大學50期交通警察學系畢業、國立彰化師範大學管理與資訊研究所碩士，歷任嘉義市、宜蘭縣、彰化縣警察局刑事警察大隊大隊長、刑事警察局副大隊長、督察、主任、大隊長、臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長、航警局主任秘書、保六總隊副總隊長，此次調升警政署刑事局副局長。

沈炳信中央警察大學51期行政警察學系畢業、警大警政研究所碩士，歷任警政署保安組科長、鐵路警察局主任秘書、保六總隊副總隊長、警政署防治組組長、桃園市警察局督察長。

嘉義市卸新任警察局長交接，市長黃敏惠、檢察長陳松吉及各界人士觀禮。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，1月9日接到「飛彈（missile）飛越南部上空」的國家警報，陳烱旭又說有緊急事情要報告，讓她更擔憂，原來是陳烱旭要異動的人事警報。

嘉義市警察局列隊歡送卸任局長陳烱旭，陳烱旭一一與同仁握手，步出警察局。（廖素慧攝）

黃敏惠稱許陳炯旭任職嘉義市1年來率員警拚治安，與市府團隊齊心「安民心」，嘉義市拿到5星城市、她獲得5星市長的榮耀，此次榮升就是對陳炯旭的肯定。

黃敏惠又說，沈炳信是雲林縣人，嘉義高中畢業，也是警政署長黃明昭掛保證的優質人選，嘉義市正推動「十大旗艦計畫」，治安扮演重要角色，歡迎沈局長加入「有溫度的市府團隊」，與嘉義人齊心續創5星城市的榮光。