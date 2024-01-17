隨著大選落幕，立院龍頭爭端再起，然而民眾黨卻提出角逐者須有4項具體承諾，包括立法院第一會期就修法建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查、強化立委利益迴避規範、承諾定期公布立委相關經費使用等規範，但由於和選前說法不符，引起外界質疑。對此，主持人劉寶傑也忍不住表示，虛實莫測，真假難辨，質疑民眾黨說法到底何者為真。

針對民眾黨的誠信疑雲，媒體人單厚之昨（16）日在節目《關鍵時刻》表示，他們反正真真假假，不只騙外人，連自己人都騙，去年11月藍白合的時候，說好用15號到17號之間的民調，15號柯文哲回去反悔，馬上找了學者16、17號去做民調，做了兩個民調之後，上午先去柯文哲總部大家一起商量，下午出來開記者會，把整套劇本都寫好，說要排除市話、《美麗島》民調不行，自己拿一個內參民調不夠，外面找學者再做一套，還要罵國民黨6%黨。

劉寶傑表示，「這就是我最佩服的，問題在你這裡，錯在你這裡，你還敢罵別人」。單厚之稱，自己那時候還跟一個學者同台，想說應該來不及做民調，結果隔天就開始做，硬生生做出來，他們連做幾個民調能夠過都算好，並公布整套做的數據，又說17號晚上6點大家要上傳數據，還想因為沒有詳細數據把某媒體民調剔掉。

劉寶傑驚問，「他們到底什麼是真的？什麼是假的？」單厚之回應，「反正民眾黨此刻假的，下一刻有可能變成真的；此刻真的，下一刻有可能變假的」，民調到現在都不認，還說不是民調錯，是選務機關錯，「連柯媽媽都還在說，我們造勢造的這麼好，所以一定有問題，但什麼問題都不是我的問題。」

此外，劉寶傑還質疑，國民黨現在不敢跟民眾黨立委當選人黃珊珊合作了嗎？媒體人張禹宣稱，黃珊珊最早是新黨，還是前台北市長郝龍斌手把手帶著，結果2023年黃珊珊把郝龍斌照片卡掉。張接著指出，黃珊珊後來跑到親民黨，靠著親民黨主席宋楚瑜的幫忙，議員才能一直競選連任，結果黃最近出了一本新書，「只有提到民眾黨主席柯文哲，沒有宋楚瑜了！」

此外，張禹宣還揭露，黃珊珊選議員的時候，現任台北市議員游淑慧是助選員，很小、小到不行的助理，結果後來黃被質疑說是小英女孩的時候，還拿郝龍斌出來當擋箭牌，稱「要不要說郝是阿扁男孩，當過環保署長。」張忍不住怒轟，郝龍斌當年手把手扶植黃珊珊長大，才讓其有辦法當政治人物。劉寶傑則恐慌說到，「難怪游淑慧想到黃珊珊會怕，我也會怕！」