2024年是甲辰年，也稱作青龍年，有利累積財富，《搜狐網》點名4生肖在青龍年運氣旺，容易發財致富，並提醒4生肖記得多穿紅色的衣服，龍年會過得更順風順水。

在五行學說中，青龍屬木，代表東方和春季，而 2024 年的天干地支為甲辰，甲屬木，辰為龍，因此被認為是青龍的本命年，根據五行相生相剋的理論，木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，形成了一個相生的循環，因此青龍年被認為是一個有利於累積財富的年份。

有句老話說：「青龍守財庫，四人要發富」，這四人指的就是鼠、虎、馬、牛4生肖，青龍年會為他們帶來好運，更容易發財致富， 另外，也提醒穿紅強運，借助紅色的喜慶和火屬性，來催化良性循環，在青龍年吉祥如意、事事順心，以下是《易網》分析4生肖在青龍年的財富密碼。

▌屬鼠的人

屬鼠的人五行主水，屬龍者五行主土，是水庫的象徵，因此水入水庫一家親，子鼠屬水主智，辰龍屬土主信，當屬鼠的人遇到青龍守財庫，財庫就會打開，因為彼此吸引，相互包容，所以好運也會接踵而至。

▌屬虎的人

屬虎的人想要發財，是機遇也是挑戰，倘若處理不得當，就是龍虎鬥，反之如果處理得好，那便能發大財。

▌屬馬的人

龍年也會為屬馬的人帶來好運，屬馬的人地支屬火，火主禮，其人神采奕奕、朝氣蓬勃，給人爽朗的感覺，且他們情感主動，為人善於爭取，此時遇到龍年便是龍馬精神，做事也容易成功。

▌屬牛的人

在甲辰龍年，屬牛的人也會有好運，因為屬牛五行以土為主，甲辰龍年以水為主，水的力量非常強，依照五行的理論，「土可以生金，水可以生木，木又可以生火，火可以生土」，在龍年屬牛的人運氣不會太差。