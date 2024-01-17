外資持續匯出，台灣大選後，台股沒有上演慶祝行情，繼週二大跌199.95點後，今天（17日）又開低走低，終場大跌185.08點，收在17161.79點，兩天合計下跌385.03點。

台積電扮演撐盤角色，終場上漲1元收在581元，其餘權值股殺聲隆隆，聯電重挫逾4%最低來到48.5元，鴻海下跌近1.5%失守百元大關。先前表現強勢的重電、AI概念股、航運紛紛下挫。

外資持續匯出，昨日繼續大賣逾450億元。匯市方面，新台幣對美元匯率今以31.45元價位開出，盤中跌破31.5大關，午盤貶值1.48角，暫收31.54元。

道瓊工業指數下跌231.86點，或0.62%，收在37361.12點。標準普爾500指數下挫17.85點，或0.37%，收在4765.98點。以科技股為主的那斯達克指數下滑28.41點，或0.19%，收在14944.35點。費城半導體指數上漲53.516點，或1.32%，收在4105.941點。