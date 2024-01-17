新竹市警察局17日上午辦理卸、新任警察局長交接典禮，右起新任局長邱紹洲、市長高虹安、警政署主任祕書李政曉。（陳育賢攝）

新竹市警察局17日上午辦理卸、新任警察局長交接典禮，由市長高虹安主持、警政署主任祕書李政曉監交，新任局長由刑事局副局長邱紹洲接任，卸任局長張素菱則升任新北市警局主任祕書，高虹安期許市警局在邱紹洲的帶領下，竹市的治安與民眾安全讓市民更有感。

高虹安表示，邱紹洲的資歷非常的豐富，包含過去在他就是竹市警局的刑大大隊長，之後也在六都的桃園市警局擔任刑大大隊長、桃園分局長及刑事局副局長等，有相當豐富的內外勤經驗，並協助中央破案多件重大案件。

這次邱紹洲能夠回到新竹市警察局擔任局長的職務，她也要代表新竹市民歡迎邱局長的到任，未來希望在邱紹洲的帶領之下，新竹市的治安還有安全的部分，可以讓市民更有感，也希望市警局在治安上更能夠有許多新的措施，包括打黑的部分，這些都很重要。

高虹安也不忘對卸任的局長張素菱1年來的表現給予高度肯定，她說，張局長任內對竹市的治安與交通確實做了相當多的貢獻與成果，包含成立了新竹市的打詐隊，在全國的同步打詐成果中，有3次獲得全國縣市分組的第1名。

交通的部分，也全力協助新竹市的交通維持，去年的1月到11月的A1交通事故的發生率，就相較於前年同期下降了22％，拯救了很多新竹市民寶貴的生命，非常感謝所有警察同仁。

新任新竹市警局長邱紹洲（中）表示，即起將持續掃黑、肅槍、打詐、甚至緝毒，另包括交通方面的問題也是要特別注意，此外，在校園的安全，對於黑幫進入校園部分，市警局也會積極努力的防制。（陳育賢攝）

邱紹洲則表示，新竹市是幸福的科技城市，即起將秉持在市長的領導之下，以及歷任局長努力的基礎上，持續掃黑、肅槍、打詐、甚至緝毒，另包括交通方面的問題也是要特別注意，此外，在校園的安全，對於黑幫進入校園部分，市警局也會積極努力的防制。

邱紹洲為警大刑事系57期畢業，曾任新竹市刑大大隊長、刑事局刑事研究發展室研究員、督訓科督察及偵查第9大隊大隊長、桃園市警局刑大大隊長、桃園警分局長、保三總隊副總隊長、刑事局副局長，擁有優秀的辦案與領導指揮的能力，是警界不可多得的人才。