律師吳炳輝此次以無黨籍參選雲林縣海線立委選舉，拿下1400餘票落選，17日表示參選是讓民眾有更多元的選擇，虎尾鎮長丁學忠當選立委，依規定將進行鎮長補選，為持續關心雲林將評估參選，他是民眾黨終身黨員，目前民眾黨積極經營地方，他已向民眾黨雲林縣黨部表達參選意願，盼能獲得徵召。

吳炳輝熱心公益，在雲林提供免費法律咨詢服務，從中得知許多民眾心聲，因此希望藉由投入政治解決民眾問題，至今已參選過4次立委、1次台南市長選舉，雖然都失利，但他對於政治改革的決心從未停歇，此次雲林海線立委選舉落敗，但面對虎尾鎮長補選，評估可以再投入試試看。

吳炳輝表示，他在土庫鎮設有律師事務所，生活圈在土庫與鄰近的虎尾鎮，因此對於虎尾非常了解，虎尾地理位置在雲林中心，鎮內有高鐵、交流道、省道，交通極具優勢，加上眾多觀光景點的營造與高鐵特定區的開發，發展潛力無窮，虎尾可更好更進步。

吳炳輝說，虎尾人口數約7萬，在雲林僅次斗六市，除發展觀光，創造就業機會也是重點，虎尾鎮內有許多台糖土地，可以擴編規畫為產業園區，引進企業廠商進駐，提供更多工作機會，讓在地人不用為了就業旅居外縣市，還可吸引年輕人返鄉就業、創業。

吳炳輝認為，高鐵雲林站位於虎尾市郊，有需要規畫更多的交通接駁服務，借鏡高雄輕軌系統是不錯的方案，或可結合虎尾台糖的糖鐵系統，打造特色接駁車，遊客不用開車進入市區，減少塞車問題，並能帶動高鐵特定區的發展，一舉兩得，他若當選虎尾鎮長，一定會全力推動。