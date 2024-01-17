非洲鼓表演。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

副縣長鄧桂菊等人共同表揚長輩。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣樂齡學習示範中心17日在苑裡鎮山腳國小日式宿舍群舉辦「勤學獎」頒獎典禮，表揚去年度在各項學習中表現優異的194位學員，藉以鼓勵長輩們走出家門，快樂學習、樂而忘齡，豐富晚年生活。

苗栗縣山腳國小辦理的苗栗縣優質樂齡學習中心，在2023年經縣府向教育部推薦，獲教育部核定升格為苗栗縣樂齡學習示範中心，同年並獲得教育部第6屆樂齡教育奉獻獎團體特優等獎的殊榮，從全國367所中心脫穎而出。

該中心規畫有多元化的主題社團讓學員選擇，包含藺編工藝社團，傳承在地傳統工藝與記憶；烘焙、廚藝社團，讓學員相互交流、共同設計菜單，研發創意料理；運動類社團加入保健知識，提升學員的體能及健康。

為了持續鼓勵高齡長輩走出家門投入學習，苗栗縣樂齡示範中心今天特別規畫在山腳國小日式宿舍群舉辦「勤學獎」頒獎典禮，由副縣長鄧桂菊、縣議員張顧礫、陳品安、翁杰、苑裡鎮代會主席洪晃琦、教育處副處長徐建男等人表揚112年度學習時數滿50小時的「樂活獎」、100小時「優等獎」、150小時「特優獎」及200小時「首獎」的194位樂齡學員，其中，獲得首獎的3位學員是李鍾順灣、張秀真、張快快。

頒獎儀式中，並安排學員們表演太極生活禪、非洲鼓、草裙舞、薩克斯風等，同時還舉辦「樂齡暖心好滋味」的共煮火鍋聚餐活動，希望透過這項活動讓更多高齡長輩加入，快樂學習、樂而忘齡，以豐富晚年生活。

副縣長鄧杜菊感謝校長黃君婷、執行長謝旻憲認真用心的規畫各項適合樂齡長輩參與的課程，讓樂齡學習示範中心的學習成果豐碩，每一位學員的學習表現更值得喝采，希望樂齡學習中心繼續努力，提供優質的學習環境，激發長輩學習熱情。