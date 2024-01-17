全球減碳趨勢，台灣是出口導向，也是國際上重要供應鏈，同時進行減碳和能源轉型。三三會理事長林伯豐對政府提出淨零碳排十大建言：一，台灣仰賴化石燃料發電比率高達80％，政府勢必要重新檢討能源政策將零碳的核能納入基載電力，運用新一代安全的核能技術發展核電。

二，應儘速明確的節能效率目標2026年COP30將更新各國自訂貢獻（ＮＤＣ）台灣的自訂貢獻目標為23到25％，與國際2035年要減碳60％有很大的差距。

三，審慎處理對化石燃料補貼，以及油水電價調整國營排碳大戶台電和中油應該降低排碳。

四，運具電氣化應該擴及貨車大卡車布局，航空、海運使用低碳燃料。推動智慧零碳綠色建築，明定建築物須符合能效標準，鼓勵採用綠建築例如綠色節能玻璃再生率建材等。

五，因應歐盟碳邊境調整機制（ＣＢＡＭ）美國清潔競爭法案（ＣＣＡ）台灣評估對進口商品課徵碳關稅。

六，碳費課徵不超過100元，不應集中在製造業或者排碳大戶，自主減量達到減量標準碳費應該全免。

七，政府目前規劃排碳大戶2.5萬噸免費額度，雖然額度仍然偏低，但是業者的聲音被聽見，希望政府應儘速訂立減碳目標優惠費率，以利企業自主減碳。

八，協助企業進行製程減碳，企業使用再生油品或生質燃料給予再生能源憑證或其他獎勵措施。

九，透過投資抵減、融資利息補助、私募股權租金優惠等政策誘因提升綠電業者投資建設意願、再生能源建制法規與申設標準，應簡化與明確化以擴大綠電供給降低綠電價格。

十，補助碳補存技術研發與應用加速實現低碳節能環境。