勤凱為導電漿廠，導電漿產品又分為導電銀漿與銅漿，為被動元件的上游材料，且9成以上營收來自被動客戶，在產業鏈中扮演景氣領先指標。

曾聰乙指出，被動產業自高點修正超過10個季度、相當於兩年半的時間，早已沒有庫存問題，只是終端拉貨力道不強，目前訂單能見度不高，但回補庫存的需求已開始顯現，第1季訂單狀況優於預期。

對勤凱另一個利多是被動元件大廠村田受到日本能登強震影響停工至少至5月中，曾聰乙表示，生產電感的穴水村田製作所(Anamizu)宣布至少停工到5月中，國巨(2327)集團旗下奇力新、臺慶科(3357)預期可獲得轉單，勤凱在電感應用的銀漿供應有一定的占比，若轉單明顯可望同步收惠。

勤凱截至2023年第3季，每股純益3.23元，已超越2022年水準；勤凱2023年第4季營收2.2億元，年增率12.6%，雖有匯損干擾，但獲利仍有維持一定水準。

展望第1季，曾聰乙表示，受惠下游拉貨穩定，且客戶稼動率有逐步回溫現象，預期營運可較上季溫和成長。