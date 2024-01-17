陶喆將於下半年第四度攻蛋。（偉大文化提供）

華語樂壇教父陶喆2024宣布重磅消息！「Soul Power II 世界巡迴演唱會」3月從首站武漢開跑、緊接到廈門還有更多城市，而面對粉絲們引頸期盼的台北小巨蛋場次，經紀公司偉大文化也透露，今年下半年將有機會把演唱會唱回台北，屆時勢必引發樂迷們搶票大戰，這也將是陶喆第4度攻蛋。他在社群公布新巡演後引來不同城市的樂迷讚聲敲碗，就連林宥嘉也留言寫下「太有感覺了吧！期待陶喆哥的SoulPowerII」。

在演唱會主視覺中，除了一眼可見讓人聯想到陶喆同名專輯的經典藍色，畫面中側面望向遠方的陶喆，身上投影了一個直視鏡頭的眼神，那是一張當年 Soul Power 演唱會時期的舊照。陶喆希望Soul Power II的視覺，能夠像音樂一樣，給人一種簡單、直覺的感受。因此，設計師方序中以一個現在的陶喆和一個當年的陶喆，在 Soul Power 的精神中相會，跨越時間串起兩場演唱會的靈魂交流，也象徵 Soul Power 的精神，經過多年仍然存在陶喆身上，將再度散發靈魂力量。

「Soul Power 巡迴演唱會」作為陶喆音樂生涯第一場個人演唱會，對於曾親臨現場感受，或者後來在現場專輯和影片中感受震撼的人來說，都是一次深度刻劃在記憶中的音樂體驗，也是樂評人口中的演唱會史經典之作。沒有彩妝華服、炫目聲光視效，只有豐厚的靈魂力量，和滿滿的音樂感動。睽違20年，陶喆正式啟動將再次把「Soul Power」純粹而深刻的音樂感動，帶到你的面前。而陶喆另一個年度計畫，是籌備製作近4年的第8張個人專輯即將正式推出，參與「Soul Power II」的歌迷，更是有機會在演唱會中成為新歌首唱的見證人。

對陶喆來說，「Soul Power II」並不是當年演唱會的重製版或升級版，而是以找回現場演唱會的「音樂本位」和「靈魂本質」為初衷，全新打造一場屬於這個時代的感動與體驗，獻給當下的演唱會。陶喆坦言近來心情是既期待又緊張，笑說：「當年來到現場的『後生仔』們，相信你們現在也都已經長大了吧！很高興時至今日這場演唱會還可以繼續給你們帶來力量！」

催生「Soul Power II 世界巡迴演唱會」的契機，是自從舉辦「Bring The Light In 歡迎光臨」25週年演唱會以來，去年陶喆接連發行新歌〈全世界會唱的歌〉、〈活該〉，也以「Re-Imagined」為概念，重新編曲錄製了〈流沙〉、〈I’m OK〉，在密集的活動及演出行程中，他驚訝許多90後、00後的年輕歌迷，對他的作品如數家珍，即使這些歌曲幾乎跟他們同齡。

他對這現象感到好奇，同時也理解好音樂可以打破時間、地域、人際的限制，而一份來自音樂、深入靈魂的感動，是有意義、有價值的，於是決定帶回「Soul Power」的精神，投注在籌辦中的世界巡演。陶喆感性喊話：「如果你也願意傳遞這份愛與感動，《Soul Power II 世界巡迴演唱會》我會在這裡等著大家。」

除了面向新的時代、新的觀眾，陶喆在「Soul Power II 世界巡迴演唱會」也找來新一代的優秀音樂人合作。由曾任方大同、A-lin、袁婭維演唱會音樂總監，同時也是知名製作人、創作及編曲人的 Fergus Chow 貢多傑擔任音樂總監，吉他手 Derrick Sepnio 張德銘、鍵盤 Terrence Hsieh 謝燕輝，還有和聲界的大師布蘭地，都是多次入圍獲獎，製作人等級的優秀音樂人。與陶喆已是長期音樂夥伴的吉他手 Jamie Wilson、鼓手 Tony Parker，也在樂手陣容中，共同組成國際級的音樂團隊，也讓人更加期待會碰撞出精彩的音樂火花。