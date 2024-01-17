女星安晨妤和「元祖食品」少東張劭緯結婚13年，兩人婚姻最後於2019年畫下句點；怎料，近日安晨妤被爆料疑似介入已婚醫生的婚姻，沒多久後她便發出聲明澄清，而正宮也透過律師回應，強調自己有證據、已提告，對此，安晨妤再度發文反擊。

正宮張書維今（17）發出聲明打臉：「安晨妤女士與張書維女士本人與小孩之間並不認識，何來玩在一起一說？」、「有關安晨妤女士與張書維女士之配偶即傅一新先生間過從甚密，確實有逾越一般社會大眾通念所認正常朋友間交往分際之行為」，聲明中也表示，目前已備妥相關證據，依法向傅先生與安晨妤女士提出侵害配偶權之侵權行為損害賠償訴訟。

對此，安晨妤稍早發文回擊：「女生當自強，掃到颱風尾！請自己處理好家務事，勿波及第三人。所有指控制均非事實，本人不再做無意義的爭辯，一切是非曲直自由法院公斷。請勿再做媒體炒作，浪費寶貴社會資源」。

安晨妤發文反擊正宮。（圖／安晨妤臉書）

事實上，安晨妤日前遭週刊爆料與一名已婚男醫師過從甚密，但她火速發出4點聲明澄清自己並未介入他人家庭，之所以與男方是因為雙方的小孩常玩在一起而成為朋友，也未與對方單獨約會，加上自己「也曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍」面對一切指控，安晨妤要求正宮公開道歉。