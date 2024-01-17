下屆立法院長之爭成為各界矚目焦點，由於三黨不過半，藍、綠、白三黨運作須合縱連橫。對此，民進黨創黨元老許國泰表示，「綠白合」萬萬不可行，因為根據過去的歷史經驗，假若在野黨去支持執政黨的時候，就必然要走向滅亡。

據《中評網》今（17）日報導，許國泰在接受該媒體訪問時指出，反對黨本就有責任監督執政黨，而不是去罵別的在野黨，某些政治光譜的小黨，過去聲勢不錯，但因為向民進黨靠攏，在這次大選都沒了。

至於前省長宋楚瑜的親民黨，許國泰分析，全盛時期在立院有46席，還不夠強嗎？結果後來也是因為支持執政的國民黨，讓該黨逐漸泡沫化。許直言，「選民若要支持，支持執政黨就好了，何必去支持與執政黨靠攏的在野黨？這樣要拿什麼說服選民投票給你？」

除此之外，許國泰還提到，2024大選雖然有超過6成民意希望政黨輪替，下架民進黨，不過一在藍白合破局後，事實上就注定民進黨會贏了，民進黨主席賴清德當選可說是台灣人的共業，「現在只能期待賴以蒼生為念，好好照顧台灣人民，莫讓台灣變成戰場」。

許最後還強調，台灣小黨未來若還想要有存在的空間，就應該永遠站在執政黨的對立面，才有機會生存下去。