高雄市一名黃姓男子去年酒駕上路，他不但拒測，還被查出是第2次無照駕駛，被依法重罰36萬元，不過罰單逾期未繳被移送強制執行。執行官發現黃男在一家金屬公司上班，立刻清查黃男的財產，並扣押三分之一薪資和年終獎金，黃男才驚覺事情嚴重，陳情說有未成年子女要撫養，還得支付前妻贍養費。執行官要求黃男提出證明，若屬實可每月分期償還5000元，不過年終獎金確定是飛了。

黃姓男子於去年5月10日下午2點在大寮區大寮路酒駕，林園分局員警攔截酒測，黃男不僅酒駕拒測而且還是第2次無照駕駛，被依違反道路交通管理處罰條例重罰36 萬元且終身不得考領駕駛執照，並公布姓名照片，因罰單36萬逾期未繳，被裁處機關高雄市政府交通局移送強制執行。

高雄分署受理案件後立刻清查黃男所有財產，發現黃男在大寮區一間金屬公司上班，年薪56萬餘元，高雄分署發文扣押黃男三分之一薪資與年終獎金，黃男這時才發現大事不妙，陳情因有未成年子女要撫養，還要支付前妻贍養費，希望能夠酌減扣薪以維持生活，後悔不應該酒駕，執行官要求黃男提供相關扶養證明，若查證屬實可以幫他酌減每月分期繳納5000元，但今年的年終獎金確定會被查扣領不到了。

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