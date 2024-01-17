2024立委選舉，國民黨拿下52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席。資深媒體人黃揚明列出5屆以上資深立委名單，其中不少網友點名柯建銘，並直呼「王金平退了，柯建銘還在」。

黃揚明近日針對第11屆立委名單提出不少資訊，今（17）日則發文列出5屆以上資深立委名單，國民黨部分包括羅明才、賴士葆、楊瓊瓔、林德福、傅崑萁、馬文君。民進黨部分，則有柯建銘、林岱樺、邱議瑩、林淑芬、蔡其昌、吳秉叡、李昆澤、陳瑩、陳亭妃、劉建國。無黨籍則有高金素梅、陳超明。

另外，黃揚明也提到第7屆單一選區制度實施起，當選至今從未落選者，包括柯建銘、賴士葆、羅明才、林德福、林淑芬、邱議瑩、陳亭妃、高金素梅。至於年齡部分，70歲（含）以上立委：林德福（70歲）、陳雪生（71歲）、賴士葆（72歲）、柯建銘（72歲）、陳永康（73歲）、陳超明（74歲）、游錫堃（75歲）；40歲（含）以下立委：張智倫（40歲）、游顥（40歲）、陳冠廷（37歲）、邱若華（35歲）、黃健豪（35歲）、廖先翔（35歲）、徐巧芯（34歲）、羅廷瑋（34歲）、牛煦庭（33歲）、廖偉翔（33歲）、黃捷（30歲）。至於第11屆立委平均年齡52.83歲。

該文引來網友熱議，不少人點名柯建銘，並表示「不分區的立意在讓各領域專業人士能參與國會運作，請問柯建銘的專業是啥？」、「王金平退了，柯建銘還在」、「為什麼立法委員不能適用65歲退休呢？」、「綠老柯還在」、「民進黨當年狂幹萬年國會，結果自己家有萬年立委」、「老柯真的很穩」。