彰化縣芬園鄉花卉生產休憩園區內的梅樹隧道已進入開花期。（米諾斯提供／孫英哲彰化傳真）

不必上山就能賞梅花！彰化縣芬園鄉花卉生產休憩園區鴛鴦梅及熱帶梅近來盛開，逾2000株梅樹花開滿枝頭，美不勝收，園區還刻意栽種梅樹隧道，走入其中，讓人如同置身雪國，流連忘返。

芬園鄉花卉生產休憩園區園主張洲府表示，園區的梅花已陸續盛開，現在正是欣賞梅花的時候，而園區梅花花期約可持續到農曆春節過後。

「注意看，這裡的梅花不一樣！」張洲府指出，梅花一般只有5枚花瓣，然他研發培育出重瓣的梅花，一朵梅花的花瓣有10枚，且花形也較大觀賞價值更高，此外，花期也從10天延長到1個月，而因為１朵花可長出2顆梅子，成雙成對，與其它梅種有很大不同，他將其命名為鴛鴦梅。

張洲府說，他的園區內栽種的鴛鴦梅有1000多株，正值盛開期，花開已超過八成；另外，他也種植了1000多株熱帶梅，熱帶梅經其多年馴化改良後，現已可適應平地的氣候，現在也正值盛開期，同樣花開也近八成，民眾要賞梅花不必到山上，平地就可看到飽。