加拿大總理杜魯道說，如果川普再次當選美國總統，加拿大的日子將變得艱難，加美關係將會「倒退」。

據《路透》報導，在川普第一個4年任期裡，杜魯道和他的關係並不好。2018年川普指責杜魯道軟弱且不誠實。

杜魯道16日在蒙特利爾商會主辦的討論會中用法語說，「上一屆並不容易，如果還有第二次，也不會容易。」他說，「但我們和美國的關係從來都不輕鬆。任何（加拿大）總理的首要任務就是代表和捍衛加拿大的利益…過去幾年我們一直做得很好。」

加拿大75％的商品和服務都是出口到美國，美國轉向保護主義將對加國產生很大的衝擊。

川普2017年一上台就宣布重新談判美國與加拿大、墨西哥的自由貿易協議。渥太華花了將近2年時間與美墨談判，最後達成一項在很大程度上保護加拿大利益的三邊協議。

根據15日公布的一項民意調查結果，約三分之二參與民調的加拿大人認為，若川普再執政4年，美國民主將不復存在。另有約50％的加拿大人則認為，美國正逐漸變成一個獨裁國家。