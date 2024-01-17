台南車展宣傳記者會陳列2輛哈雷機車，黑車要價160萬元、白車280萬元。(曹婷婷攝)

黃偉哲戴上安全帽、太陽眼鏡宣傳下周登場的台南車展。(曹婷婷攝)

台南市政府去年首辦「台南車展」，大獲好評，今年1月26日至29日再度於大台南會展中心舉行2024台南車展，17日展前記者會，現場陳列2輛要價440萬1黑1白哈雷機車，相當吸睛。市長黃偉哲表示，2024汽機車大展除展出汽機車外也有許多新概念能源車、電動車等，歡迎各界人士前來共襄盛舉。

黃偉哲表示，去年首辦台南車展獲熱烈回響，許多市民、南部朋友紛紛要求舉辦，今年為台南400也加碼舉辦，也感謝工商時報承接這檔展覽，期待能把展覽辦得愈來愈好，也歡迎更多好朋友下周來台南欣賞這場展覽，除了賞車也能了解新能源車發展趨勢。

黃偉哲也說，台南是汽機車零組件產業發展重鎮，更是培育「隱形冠軍」的搖籃，許多高階車種零組件皆是Made in Taiwan，這些都是帶動汽車工業發展、打造台南經濟的重要因素。

經發局指出，汽機車零配件產業為台南優勢產業之一，台南汽機車及其零件製造業計有574家，112年產值約640億元，期望在去年首屆「台南車展」圓滿成功基礎下，能匯集相關產業資源為台南創造更多商機，吸引相關買主、企業代表與不同年齡層的民眾至台南市採購消費。

此次展會規模達530格攤位以上，包含「汽機車零配件展」、「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車周邊產業展」等4大主題，參展家數超過120家，還有藍寶堅尼超跑與BMW、哈雷等各式進口重機現身展區。

汽機車展覽可看性十足，將展出超過20餘個品牌，新車方面預計有TESLA、VOLVO、SUZUKI、OPEL、FORD、HONDA、NISSAN、 MG 、Hyundai等新車品牌。大型重型機車參展品牌有哈雷、印地安、Aprilia、BMW、MOTO GUZZI、CFMTO、KTM、SUZUKI、Kawasaki。二輪車（含電動機車）品牌包括光陽、三陽、YAMAHA、宏佳騰、eMOVING、Gogoro、PGO、可愛馬等。

展示期間也安排Show girl精彩表演、廠商品牌推廣，以及消費滿額摸彩抽微型電動二輪車及萬元住宿券（內容以實品為主）等好禮，目前可採線上預約免費參觀，現場參觀入場方式為專業人士憑名片免費換證入場，一般民眾填寫線上問卷，即可免費入場。另為友善參觀族群，凡15歲（含）以下民眾、65歲以上長者，以及領有身心障礙手冊的民眾，可「憑證件」可直接入場參觀。