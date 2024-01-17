國民黨17日舉行「侯康配」敗選後首次中常會，藍天聯盟成員到黨部前抗議，成員批評當年朱立倫主導換柱導致黨內分歧，黨員信心雪崩似的崩潰。(陳怡誠攝）

2024大選結束，國民黨主席朱立倫自總統一戰敗選後，皆未有公開行程，17日為國民黨中常會，朱立倫將發表談話，而在此之前，泛藍團體藍天行動聯盟集結在國民黨中央黨部門口，痛批朱立倫得望不足以繼續領導國民黨，應為為大選落敗「下台負責」。

藍天行動聯盟表示，當年朱立倫主導「換柱」，導致黨內分岐，黨員信心崩潰，嚴格來講朱立倫已是黨國罪人。藍天行動聯盟批，朱立倫做黨主席以來，重要決策幾乎沒有做對的。2024總統候選人問題，既然內定侯友宜，為何又招惹一個不是國民黨黨員的郭台銘？郭台銘曾經傷害過國民黨一次，這次又引狼入室，造成許多不必要的紛擾。

泛藍團體藍天行動聯盟集結在國民黨中央黨部門口，痛批朱立倫得望不足以繼續領導國民黨，應為為大選落敗「下台負責」。（陳薏云攝）

藍天行動聯盟沈痛表示，這一次中央選舉國民黨應該有機會贏，但因為朱立倫的剛愎自用，重大決策堅持黑箱作業，甚至被懷疑密室分贓，導致工作同志離心離德。因此要求朱立倫知所進退，立刻辭去黨主席的職務。

藍天行動聯盟也對黨務改革提出三件事，第一、降低黨主席競選資格，任何黨齡超過10年的黨員，都有資格參選黨主席。第二、取消參選巨額保證金的制度。第三、希望未來黨主席選舉採二輪投票，直到票數過半為止。

該團體也要求廢除黨代表制度，認為黨代表是多餘的設置，已變成「換票聯盟」選出「萬年中常委」的工具。