冬天是草莓產季，美式賣場好市多前陣子上架「草莓卡士達可頌麵包」，一名女網友買回家嘗鮮，大讚草莓超新鮮，整體吃起來不甜膩，不少吃過的網友也說好吃，「買回家就秒殺了」、「吃起來酸酸甜甜的，味道剛剛好，會再回購。」

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文分享，日前在賣場看到草莓卡士達可頌麵包，一盒359元，裡面共有5個可頌，每個可頌中間都夾著4顆新鮮草莓和卡士達醬。

會員大推「新鮮草莓卡士達可頌麵包」，表示買回家一下就秒殺。（楊雅婷攝）

原PO說「愛草莓的我，看到不拿真的對不起自己」，她買回家吃了大讚「整體不會太甜膩，草莓超新鮮，推薦大家買來嘗鮮看看，放在冰箱冰冰涼涼的超好吃，但要小心可能一不小心就吃完了。」

許多吃過的會員也大推，「好好吃，回家就秒殺了」、「這真的好吃，不會太甜膩，酸酸甜甜的剛剛好，會再回購」、「最近同事每次都會合買的點心，好吃不膩，草莓真的很新鮮，這禮拜應該還會再買」、「我還是最愛酥脆的可頌，會把內餡挖出來，單烤可頌再填回去，超美味。」

也有網友提醒這款麵包要趁早吃完，否則裡面的草莓容易發霉。