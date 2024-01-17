造橋鄉長徐連斌17日上午邀集鄉代何朝根、朝陽村長蕭德慶等一同赴造橋自然公園會勘偷倒廢棄物。（謝明俊攝）

造橋鄉長徐連斌17日上午邀集鄉代何朝根、朝陽村長蕭德慶等一同赴造橋自然公園會勘偷倒廢棄物，民眾飛手玩家向徐連斌反映發現偷倒廢棄物經過。（謝明俊攝）

造橋鄉長徐連斌獲悉造橋自然公園遭人偷倒廢棄物後非常憤怒，率公所同仁赴現場會勘。（謝明俊攝）

造橋鄉中港溪畔朝陽自然運動公園，向來是縣內許多飛手、鄉親喜歡運動的去處，近日卻發生有不肖業者私自偷倒建築、裝潢廢棄物，造橋鄉長徐連斌接獲鄉親通報，立即向轄區竹南警分局報案，警方循線追查發現嫌犯連續在造橋鄉內多處犯案，正全力緝捕到案究責。

造橋鄉長徐連斌表示，造橋鄉好山好水，全賴鄉親共同努力維持，繼日前鄉親發現大龍村有人偷倒建築廢棄物，立即通報鄉公所清潔隊趕到現場，並在重要出入口裝置監視器來監控可疑車輛，終於逮獲一名偷倒廢棄物的主嫌，鄉公所清潔隊依職權裁處3萬元罰款。

不料，來自竹南鎮的偷倒廢棄物主嫌，疑似又另外找尋地方傾倒裝潢廢棄物，這次竟然把腦筋動到造橋鄉自然運動公園頭上，由於公園位處中港溪畔高灘地，位處偏僻，平日除了遙控飛機飛手玩家及運動鄉親外，少有人員進出，嫌犯就是看上這點，才起意將裝潢廢棄物偷倒在公園靠溪畔道路，全園區共有6處。

民眾發現後通報鄉公所，造橋鄉長徐連斌獲報立即向轄區竹南警分局造橋分駐所報案，警方據報調閱周邊路口監視器，懷疑就是先前在大龍村偷倒案的同一嫌犯，鄉公所及清潔隊人員到場清查廢棄物內容，赫然發現有建材報價單，已交由警方追查。

徐連斌對嫌犯一而再地將廢棄物偷倒在造橋鄉境內非常憤怒，17日上午特別邀同鄉代何朝根、朝陽村長蕭德慶等一同到自然公園會勘，警方將對嫌犯依廢棄物清理法移送檢方偵辦，依法可處1年以上、5年以下有期徒刑，同時得併科新台幣1500萬元以下罰金，且事後仍須負起環境復原的責任。