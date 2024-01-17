警方以翁男涉嫌妨害公務現行犯壓制逮捕。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市一名35歲翁姓男子日前深夜將租賃車臨停於一所國小大門，巡邏員警察覺有異，隨即上前關切，並發現駕駛座底有一支殘留白色粉末的吸管。起初，員警查驗一切正常，直至準備檢驗三級毒品愷他命時，翁男做賊心虛，不僅拒絕配合甚至出手干擾，員警即以妨害公務現行犯將他逮捕，隨後從車內查獲2包愷他命及笨二氮類毒品1包，訊後全案移送偵辦。

據了解，淡水警分局巡邏員警11日發現翁姓男子（35歲）駕駛租賃車臨停於竹圍國小前，考量當時深夜、，於是主動上前關心，隨即眼尖驚見駕駛座底下有一支沾有白色粉末的吸管。起初，翁男仍配合接受毒品檢驗，直至員警檢測一、二級毒品均無反應，準備再檢測三級毒品愷他命時，男子突然情緒激動，不僅言語騷擾，甚至出手干擾，強行從員警手中將吸管奪走，過程中一度推擠員警。

對此，員警隨即以《妨害公務罪》將翁男壓制逮捕，查獲吸管內粉末檢測呈現三級毒品陽性反應。事後，警方再搜索車內，從排檔桿及隨身包包內查扣2包愷他命9點多公克、笨二氮類毒品1包56點多公克；翁男雖辯稱是先前租車的客人所遺留之物，但員警不予採信，訊後全案依法移送地檢署偵辦，並持續溯源追查毒品來源。

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