高雄一名正美小美，在交友軟體上認識一名潘姓男子，聊天時提及自己遭到網友性騷擾心情低落，潘男假意可以陪她聊天撫慰心靈，提議去MTV看電影一解憂愁，未料才進包廂，就遭潘男指侵後性侵，小美拼命反抗，還遭恐嚇「再說不要，我就要來硬的！」。法官審理後，認定潘男惡性重大，但考量已賠償30萬元和解，因此判刑2年、緩刑3年。

根據判決書，潘姓男子透過交友軟體Omi認識一名正妹小美。潘男在聊天時獲知小美遭網友性騷擾，假意說可以陪小美散心聊天，協助她走出陰影，於是邀約前往MTV觀看電影。

未料才進入包廂內，潘男露出猙獰面目像小美求歡，不顧小美拒絕，先親吻她後強行拉開上衣、並強吻並撫摸胸部，隨後以暴力方式脫去衣褲進行指侵。小美嚇得哭喊拒絕，未料潘男卻當面恐嚇：「再說不要，我就要來硬的！」，導致小美心生畏懼，任由潘男逞獸慾。事後小美立刻報警求助。

法官審理後，認為潘男與小美只是網友關係，竟為逞一己私慾，用強暴手段對女方強制性交，侵害告訴人性自主權，還導致小美患有「創傷後壓力症」，身心嚴重受創，但考量潘男已賠償小美30萬和解，判決2年徒刑、緩刑3年。

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