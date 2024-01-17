決勝節落後國王22分，太陽完美詮釋永不放棄的精神，靠著杜蘭特（Kevin Durant）在讀秒階段2罰全中取得超前，太陽末節最後5分鐘轟出32比8誇張攻勢，以119比117擊敗來訪的國王，結束雙方對戰4連敗。

儘管主場出賽，太陽上半場打得相當艱難、防守不力，也深受11次失誤和命中率不佳等問題，只能藉由葛雷生艾倫（Grayson Allen）拼命苦撐，他拿下20分幾乎是太陽整隊上半場的一半。易籃後，太陽狀況沒有起色，分差持續在15分左右徘徊。

末節剩下8分鐘，國王主控福克斯（De'Aaron Fox）砍進三分球，把比數改寫成109比87，有著22分的領先幅度，國王看成勝券在握，沒想到此後戰局風雲變色，艾倫持續在外圍開炮，杜蘭特也加入戰局，國王長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）連續得分趕緊止血，但太陽手感已經無法擋，艾瑞克戈登（Eric Gordon）連續2顆三分球，將比數扳成115平，接著杜蘭特要到犯規站上罰球線，2罰全中超前，福克斯雖用跳投還以顏色，無奈換防後面對杜蘭特賠上犯規，杜蘭特十分冷靜，再將2顆罰球罰進，完成超級大逆轉，太陽取得3連勝。

致勝功臣艾倫砍下29分，並投進9顆三分球，成為太陽隊史首位，單月2度寫下單場9顆三分的球員，杜蘭特拿下27分，戴文布克（Devin Booker）16分、11助攻。《美聯社》記者雷諾斯（Tim Reynolds）指出，自美國時間2020年8月23日以來，末節只要落後超過22分或以上的球隊，戰績為0勝1244負，此定律被太陽成功打破。