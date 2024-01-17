苗栗縣政府警局長陳世煌17日上午宣誓就任。（謝明俊攝）

苗栗縣政府警局長陳世煌歷練豐富，能力備受長官肯定。（謝明俊攝）

苗栗縣警局新任局長交接布達典禮，17日上午由縣長鍾東錦主持，新任局長陳世煌原任警察通訊所所長，先前曾在刑事局擔任偵查隊組長、預防科長，辦案能力及業務控管能力備受長官肯定，並歷任多任分局長，資經歷非常優秀，鍾東錦也表示許多好友為陳世煌能力背書，他相信定能為苗栗治安拿出好成績。

苗栗縣長鍾東錦17日上午主持新任縣警局長陳世煌布達交接典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣警局卸、新任局長交接典禮，17日上午舉行，由縣長鍾東錦主持、警政署國道公路警察局長廖美鈴監交，苗栗縣議長李文斌偕近20位縣議員，以及前警政署副署長劉柏良、蔡蒼柏等到場觀禮，場面隆重。

鍾東錦首先祝賀卸任局長莊勝雄榮調台南市警局主任秘書，並肯定莊勝雄到任苗栗縣服務1年來，優異表現大家有目共睹，「保護婦幼安全工作評核」、「加強重要節日安全維護工作」等項，均獲內政部警政署評核為特優。在治安方面，除有效落實選舉安全維護工作，也多次破獲住宅竊盜、毒品及詐欺集團等重大刑案，特別感謝莊勝雄對苗栗縣付出。

鍾東錦特別介紹新任縣局長陳世煌，為警大58期畢業、行政研究所碩士，歷任刑事警察局督察、科長、高雄市警局4任分局長、國道警局主秘及警察通訊所所長等職務，職務歷練豐富，鍾東錦特別強調，陳世煌赴苗栗縣政府拜會前，就有多名好友為陳世煌背書工作認真、能力傑出，他歡迎陳世煌到苗栗縣服務。

鍾東錦表示，他上任1年以來，承載著縣民的託付與期望，許多政策逐步規劃啟動，去年更在苗栗首次舉辦「園縣市共好高峰會」，結合新竹科學園管理局與新竹縣市政府整體資源，推動潛在廠商設廠引介及轉介平台，爭取更多優質廠商進駐園區。另外台積電、力積電、京元電子等公司，預計未來再提高投資金額，在竹南及銅鑼科學園區新設、擴建廠房，而晉陞太空科技也預計在苗栗太空園區擴大投資，目前整體招商投資金額已達2,645億元，成績有目共睹，這也是大家共同努力成果。

苗栗縣政府警局長陳世煌17日上午布達交接就任，苗栗縣議長李文斌及19名議員共同場到觀禮。（謝明俊攝）

鍾東錦強調，良好的治安是社會穩定的基石，縣府將持續支持警政工作，去年度向中央爭取3,363萬元，增置全縣監視系統共90組，並爭取警察局新建經費約17億元，提供警察同仁優質辦公環境。