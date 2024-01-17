楊丞琳日前在澳門舉辦演唱會，叫好叫座。（寬魚國際提供）

楊丞琳日前在澳門舉辦演唱會，票房開紅盤。（寬魚國際提供）

楊丞琳在澳門舉辦演唱會載歌載舞。（寬魚國際提供）

楊丞琳「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會13日在澳門舉行，相隔5年重返澳門，楊丞琳打造全新造型、歌單也做了調整，還特別邀請詹雯婷(Faye)擔任表演嘉賓，兩人合唱〈Lydia〉同台飆歌，楊丞琳表示：「我們都入行很久，直到去年在一個節目上才認識，她出道我就非常喜歡她的嗓音，大家可能不知道，她在舞台充滿爆發力，私下很養生，是非常真的人，我也很喜歡。」

詹雯婷則稱讚楊丞琳「優秀」，要向她好好學習。詹雯婷準備下台之前，楊丞琳笑說每一位到她演唱會的女生表演嘉賓都要被她親，現場徵求詹雯婷同意，之後便親吻詹雯婷的臉頰，現場尖叫聲不斷。

而楊丞琳澳門演唱會主辦單位，正是由知名製作人邱瓈寬（寬姐）領軍的寬魚國際(6101)，寬魚去年主辦多場海內外巨星演唱會，並邀請日韓頂尖藝人團體來台獻藝，票房、口碑皆創佳績。2024年寬魚持續帶給觀眾最好的表演，開春由1月楊丞琳打頭陣，3月底寬魚主辦王心凌「SUGAR HIGH」世界巡迴演唱會馬來西亞站及澳門站即將展開，此外，還有國際級天王、天后演唱會，陸續登場。

王心凌出道至今唱紅無數經典歌曲，2022年在《乘風破浪的姐姐3》一首〈愛你〉掀起兩岸三地最狂回憶殺，讓她再攀事業高峰。王心凌「SUGAR HIGH」去年9月在台北小巨蛋起跑，精心打造出道20周年可愛吉祥物，20位舞者營造滂沱氣勢，無論是輕快舞曲〈心電心〉，還是情歌〈當你〉、〈我會好好的〉等歌，每一首歌前奏一下，立刻引起觀眾瘋狂尖叫聲。

這次寬魚國際主辦王心凌馬來西亞與澳門站演唱會，造型、曲目與舞台設計都會翻新，將最完美的演出呈現給粉絲，王心凌3月22、23日將在馬來西亞雲頂雲星劇場舉行演唱會，澳門站將於3月30日在澳門銀河綜藝館舉行，購票資訊請關注寬魚國際IG、FB、微博等社群官方粉絲頁。