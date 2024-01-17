2024總統立委選舉落幕，網路上質疑作票聲浪不斷，中央選舉委員會17日表示，已將民眾所提供的相關事證與該會所掌握之事證予以彙整，並於今日行文至台灣高等檢察署、內政部警政署刑事警察局與法務部調查局等檢警司法機關，轉由各該權責機關依法查辦。

中選會指出，總統立委選舉投票結束後迄今為止，網路上仍有人不斷散佈選務作票之諸多不實影音或不實訊息，更誣指中選會作票或是刻意汙衊選務人員，進而造成社會對立與紛擾；此類情事，均有民眾向該會提出檢舉外，中選會也再次出面說明，請民眾勿再散佈選務作票之謠言，以免傷害我們得來不易的民主果實。

中選會表示，該會日前於1月15日召開記者會後，已將民眾所提供之相關事證與該會所掌握之事證予以彙整，並於今（17）日行文至台灣高等檢察署、內政部警政署刑事警察局與法務部調查局等檢警司法機關，轉由各該權責機關依法查辦。

中選會說明，此次選舉已經落幕，全國各地投開票所皆有不同政黨推薦之監察人員在場監督，且開票時亦有公眾監督，縱令有極少數個案之投開票所選務人員未依選務規定作業，也不可能有網路造謠所指之違法作票情事；若民眾發現仍有選務造謠者之相關事證，亦可交由檢警司法機關併予究責。

最後，中選會提醒民眾，捏造及散佈、傳遞不實訊息者，是要負起法律責任的；也請國人一起抵制選務造謠，共同捍衛中華民國台灣的民主。