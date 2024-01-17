台視《2024超級巨星紅白藝能大賞》將於1月27日在台北小巨蛋登場。「嘻哈天團」頑童MJ116將驚喜合體出席，誓言要帶給現場歌迷與電視機前的粉絲最嗨的表演。

小春在去年底發行個人首張專輯《大丈夫》，喊話粉絲們多多支持；瘦子也將在月底展開英國雙城巡迴演唱會；大淵更透露今年會排除萬難，產出新作品，讓大家拭目以待。

MC HotDog熱狗會帶來多首嗨歌。（台視提供）

MC HotDog熱狗這次也會帶來新專輯中最嗨的曲目，預告之後會到台中、高雄開巡迴演出，海外巡演也將跨足歐美等地，讓他非常興奮。

洪佩瑜首度到《紅白》和觀眾度過除夕夜，她開心表示，以前過年都是在家收看節目，希望自己的歌聲可以讓大家元氣滿滿，迎接新的一年。

萬芳首度來到《紅白》，希望可以服務到長輩觀眾，讓大家在除夕夜一邊打麻將，還可以在電視機前唱歌。演唱會《願陽光照耀》將會到更多城市巡迴。

蔡秋鳳第一次登上《紅白》舞台，心情很興奮。（台視提供）

蔡秋鳳也是第一次登上《紅白》，開心表示：「會帶來經典組曲！希望大家會喜歡。」而她以往過年都會帶全家出國旅遊，但考量到長輩年近百歲，會全家人一起圍爐，看她的演出。‘