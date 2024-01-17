愛金卡公司旗下icash Pay持續精進與創新民生代收服務，即日起服務從線下延伸至線上，推出icash Pay APP線上代收繳納點數折抵服務，讓用戶在家線上繳納7,900項生活繳費皆可用OPENPOINT點數折抵，1點抵1元，最高可折抵當筆帳單費用100％，讓用戶生活繳費更好Pay。

根據icash Pay會員大數據顯示，2023年用戶最常繳費項目為電信費、電費及水費，以36~45歲用戶為主要繳費客群，且icash Pay自2023年4月推出OPENPOINT點數折抵消費服務，發現近六成的女性用戶較常使用點數折抵消費金額，前三大熱門折抵通路分別為7-ELEVEN、速邁樂加油站及夢時代購物中心，即日起線上代收繳納服務也可以使用OPENPOINT點數100％折抵，民生必需的水費、電費、電信費、瓦斯費等7,900項生活繳費皆可隨時隨地用OPENPOINT輕鬆折抵，持續攜手7-ELEVEN經營的OPENPOINT生態圈創新生活體驗。

搶攻新春購買熱潮，icash Pay攜手全國電子推出除舊佈新優惠最高5％點數回饋活動，1月19日至2月18日，活動期間於全國電子使用icash Pay單筆消費滿5,000元，享5％OPENPOINT點數回饋(每戶回饋上限1,250點)，還能同享店內活動優惠，讓消費者省上加省！除此之外，深受icash Pay用戶喜愛的夢時代購物中心，攜手玉山銀行及元大銀行推出「夢時代週一銀行日」活動，即日起至6月30日，每週一於夢時代購物中心使用icash Pay綁定玉山icash聯名卡(限指定卡款)或連結元大帳戶直扣，單筆消費滿999元即贈50點OPENPOINT(每戶每日限回饋一次)。

icash Pay今年仍以「積極拓展多元支付場域」為核心，持續衝刺據點數，1月宣布與零售業者「金興發生活百貨」攜手合作，即日起民眾可以直接使用icash Pay支付結帳！金興發生活百貨一向為消費者打造適合遊逛且方便選物零售據點，為歡慶品牌合作上線，1月19日至2月29日期間，於金興發生活百貨使用icash Pay單筆消費滿200元享10％ OPENPOINT點數回饋(每戶回饋上限100點)，輕鬆結帳賺回饋。