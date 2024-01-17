頭份市為恭醫院醫師謝明潔提醒民眾，東西看不清楚，直線變曲線，當心是「黃斑部病變」（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

78歲陳姓老翁前往頭份市為恭醫院就診，自述右眼看東西彎曲多年，影響日常生活，先前已訪遍多家大醫院，都被告知病情太嚴重無法治療，但陳姓老翁決定再求診為恭醫院醫師謝明潔，經謝明潔詳細檢查右眼有黃斑部皺褶，最佳視力僅存0.3，經安排手術後，未滿一年的時間，視力已從0.3進步至0.7，看直線也不再彎曲。

為恭醫院醫師謝明潔表示，黃斑部就好比照相機的底片一般，底片的結構要正常，看東西才能夠顯像清晰。而黃斑部皺摺是指在這個構造上增生了一層有張力的纖維膜，此纖維膜將底下的黃斑部組織拉扯致扭曲變形，好比底片被揉皺，因此看東西不再清晰、甚至如同陳姓老翁一樣產生扭曲的情況。增生膜形成主因絕大多數是因老化，其餘如基因、發炎、眼睛曾動過手術等也是危險因子。此疾病無法靠打針吃藥治療，只能接受手術將增生膜小心剝除，接著讓底下的黃斑部組織自行修復，謝明潔也建議陳姓老翁接受手術治療。進行手術後，未滿一年的時間，視力已從0.3進步至0.7，看直線也不再彎曲。

謝明潔進一步說明，其實這樣的案例其實並不少見，年紀大的尤其常見，在苗栗地區曾遇過一個大家族每個人都有黃斑部皺摺的情形，也先後前來接受手術治療。詳細解說後患者決定在為恭醫院接受最新微創玻璃體切除手術，手術搭配為恭醫院最新引進和醫學中心同等級的顯微鏡及微創玻璃體切除儀，僅須採取局部麻醉，手術約半小時完成，且術後不需住院可直接回家。由於是微創手術，術後不會疼痛，其照護方式僅需兩週不碰水避免感染，其餘正常生活，不再像從前的眼科術後有諸多禁忌事項。

謝明潔提醒各位鄉親，若有視力模糊、看東西不清晰、甚至直線變彎曲的情形，應儘早前來眼科檢查。不再需要害怕疾病無法治療或需要轉診至路途遙遠的外縣市，黃斑部病變早期處理預後較佳，建議有相關症狀患者前來就醫診察。