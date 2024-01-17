藤井道人（左）與許光漢互送對方電影《餘命10年》及《關於我和鬼變成家人的那件事》的T恤。（翻滾吧男孩電影股份有限公司提供）

藤井道人（右）回憶與許光漢的第一次見面，形容他年輕與成熟兼具。（翻滾吧男孩電影股份有限公司提供）

男神許光漢在新片《青春18x2 通往有你的旅程》，攜手21歲新生代日本女星清原果耶大談純純戀愛，帶觀眾重回初戀曖昧的青澀時光，導演藤井道人透露選角時身邊友人都一致推薦許光漢，實際合作也讓藤井道人讚嘆：「真的遇到了1個很棒的演員。」台灣的拍攝環境更讓清原果耶驚呼連連：「工作人員都很貼心！」

藤井道人曾執導電影《餘命十年》，不只在日本大賣30億日幣、創下超高好評，台灣上映後更以全台近2000萬票房的好成績刷新2022年日本真人愛情電影在台票房紀錄。首部國際合製就選擇台灣，其實是因為爺爺的影響，藤井道人說：「因為我爺爺曾經在台南生活過一段時間，聽他講述種種，所以從以前就一直很希望能在台灣拍片。」後來因為喜歡電影《艋舺》而與台灣製作團隊黃江豐結緣，因而認識張震一見如故。

回憶與許光漢的第一次見面，藤井道人形容他年輕與成熟兼具：「光漢很害羞，很有溫柔大哥哥的感覺。」電影中有場18歲的許光漢要對著鏡子練習告白，青春感十足讓藤井道人直呼：「太可愛！」許光漢則笑回：「你比較可愛啦！」

儘管有著語言隔閡，藤井道人跟許光漢仍拍出好感情，在片場會打鬧、開玩笑，兩人甚至互送對方電影《餘命十年》及《關於我和鬼變成家人的那件事》的周邊T恤，其中《鬼家人》衣服背後寫著「我就是個臭直男」，藤井道人了解意思後，開心的馬上穿上並與許光漢合照留念。