選戰結束，南投縣長許淑華17日喊話準總統賴清德，面對未來的觀光與農業政策，不能只想吸引更多歐美跟東南亞旅客來訪，應該調整步伐，大破大立，主動提出兩岸友善互惠的觀光旅遊方案，才能讓業者選後看到一線曙光。

許淑華說，這次賴清德順利當選總統，因他過去不管對大陸看法跟做法，都被認為是「獨上加獨」，讓以農業與觀光發展的南投旅遊業者相當憂心。

她提醒賴總統，選舉後應該思考，選舉過程他有他的主張，但選後也要正視到目前台灣面臨的觀光環境，不只工業要穩定，科技要創新進步，還要吸引更多國外企業到台灣投資。

許淑華認為，近年政府極力推動尋求各國國外遊客到台灣，雖然賴總統提到希望吸引更多歐美跟東南亞國家遊客到訪，但「希望不要把整個大陸市場忽略掉了」，她建議賴總統應調整他的步伐，上任應公布觀光業重要政策，不能像過去一樣，觀光客不來，就用各種基金補貼，導致很多基金出現虧損狀態，這不是長久之計。

「要改善現況一定要有大破大立的作法」，許淑華建議賴總統在政策上做一些調整，不需要特意避開大陸，反而應該要讓大陸看到賴清德政治上有政治主張，但在經濟部分不去避諱、甚至提出更友善互惠的旅遊方案，讓更多旅遊業者安心。

此外，她也會請國民黨南投縣立委，在立法院繼續針對一些旅遊觀光政策具體提案，要求政府實施推動 ，望讓近年受到疫情或兩岸緊縮政策的南投縣觀光業，選後讓大家感覺未來4年不是憂鬱的， 反而可以看到一線曙光。

至於南投縣去年到大陸簽訂一些採購合約是否會受到總統大選結果影響？許淑華樂觀表示不會，因為去年兩岸合作也是在民進黨執政之下進行，尤其南投茶葉與農特產品相當受到大陸市場青睞，只是如果未來可以透過中央政府觀光政策開放，讓大家自由交流，不再過多限制，對南投農業農特產與伴手禮會如虎添翼，帶動觀光與農業發展與提升。