朱立倫宣布不辭黨主席「奮戰到任期結束」 堅定喊話：繼續忍辱負重 @ChinaTimes

2024大選過後，落敗政黨的黨內咎責聲此起彼落，國民黨主席朱立倫17日於國民黨中常會發表談話，他強調，「我可以一走了之，毫無眷戀，但我聽到更大聲音，要求我要堅定地扛下來，不可親痛仇快」，因此他宣示會繼續忍辱負重、改革培育人才，「我會堅定地奮戰到任期結束。」

朱立倫於國民黨總統大選落敗後皆無公開行程，而今日為中常會，他以黨主席身份發表談話。朱立倫說，感謝所有支持國民黨的同志，對於沒有支持的朋友，國民黨會自我鞭策、反省，希望透過不斷努力，能夠重新找回更多朋友。朱立倫強調，改革已現曙光、團結已經凝聚，他也引用國父孫中山遺言，「不要休灰了志氣，莫散了團體，革命尚未成功，同志仍需努力。」

國民黨主席朱立倫（站立者）17日於國民黨中常會發表談話。（陳薏云攝）

朱立倫接著說，擔任黨主席這段時間，是他從政20幾年來，最艱難、辛苦的任務，沒有任何光鮮亮麗、吃香喝辣，每天都是耗損。朱立倫強調，他可以一走了之、毫無眷戀，但他聽到更大聲音，要求他堅定地留下來、扛下來，不可以一走了之，親痛仇快。

朱立倫說，這段時間，國民黨贏回了地方選舉，也重新贏回國會最大黨，可是總統大選沒辦法達成任務，「我們感到很抱歉，一定深切反省，絕對不逃避責任，不會針對個人，也不會迴避任何一個人。」

朱立倫表示，2月1日有新國會的重大挑戰，必須全力以赴，面對選後民進黨的清算跟反撲，要嚴正以待，國民黨難得迎來團結，經不起再一次的對立，必須不斷改革、大步邁前，年輕化腳步不可以停止，要走得更快，所有建言批評他都接受，所有責難他會一肩扛下，「我會繼續忍辱負重，改革培育人才，我會堅定地奮戰到任期結束。任毀任謗不是一個容易的決定，為了國民黨、中華民國，我一定要忍辱負重地奮戰下去。」

朱立倫接著公布國民黨接下來規畫，強調改革曙光已經重現，團結已經凝聚，「不要休灰了志氣，莫散了團體」，一起捲起袖子來檢討反省，他並表示，19日起，包括新北市長侯友宜以及所有立委候選人，都會到各縣市進行感恩茶會，同時聽取基層意見，做為改革重要依據，並彙整起來做檢討報告。

另外，面對國會新挑戰，朱立倫指出，他跟韓國瑜等各立委當選人都保持密切聯繫，22日早上10點要舉行第一次立委當選同志談話會，凝聚共識、團結應戰，一起面對未來所有挑戰。