台中市警二分局與台中地區農會進行金融機構防搶、防詐演練，過程逼真。（中市警二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警二分局與台中地區農會進行金融機構防搶、防詐演練，情節安排1名女車手亂入攪亂搶匪的搶銀行計畫，不但搶匪來不及逃跑就被警察制伏逮捕，連是詐團成員的該名女子也被逮捕。

年關將近，警銀聯手進行防搶演練，以喚起民眾對金融「防搶」及「防詐」之危機意識。警二分局為執行「113年加強重要節日安全維護工作」攜手台中地區農會進行金融機構防搶、防詐演練。

本次演練狀況設定1名女子出借自己帳戶給詐騙集團使用，並擔任車手角色，日前到農會領錢時因太過緊張而放棄，其可疑舉動已引起行員注意，農會也將此事通報給員警，警方也查出該名女子是詐團成員；而整個演練就從這名女子接到1通神祕電話揭開序幕。

女車手接了電話急忙著急到農會欲提領大量現金，機警行員認出是曾來領錢但後來驚慌跑掉的女子，立即請同事通報員警到場瞭解，而當行員拿出百萬現金同時，1名持槍歹徒闖進農會大喊「搶劫」，所有人迅速尋找掩蔽物，1名行員趁搶匪不注意按下警報按鈕。

警鈴大作讓搶匪開始緊張，並拿著裝現金的包包準備離開時，女車手突然伸手拉住包包與搶匪開始拉扯，就在此時員警快打部隊荷槍實彈迅速抵達集結於農會門口，以優勢警力喝令搶匪棄械投降，順利將其逮捕歸案，而該名女車手也被帶回警局。

警二分局分局長周俊銘強調，年關將屆，即將進入民眾提領現金的高峰及金融機構大量匯集錢財時期，民眾有大筆現鈔或提領鉅額款項需求時，可向警察機關申請護鈔服務，確保人身及財物之安全。