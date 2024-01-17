伊朗繼周一飛彈攻擊伊拉克北部和敘利亞後，周二越界發動飛彈和無人機，空襲了鄰國巴基斯坦境內的兩處目標，導致兩名分別為8和12歲的女孩喪生，以及4人受傷。

綜合外電17日報導，德黑蘭說，它要打擊的是伊斯蘭教遜尼派聖戰團體正義軍（Jaish al-Adl）基地，但擁有核武的巴基斯坦強烈駁斥了這說法，直指這是「非法行為」，可能導致「嚴重後果」。而伊朗進入巴基斯坦領空打擊目標，顯然是暴力浪潮蔓延，席捲中東各地及其他地區的最新跡象，顯示以色列在加薩的戰爭有可能演變成更廣泛的區域衝突。

巴基斯坦已召喚德黑蘭駐首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的高級外交官，抗議「無端侵犯領空」。巴基斯坦外交部並直指，「更令人擔憂的是，雖然巴基斯坦和伊朗之間有好些溝通管道，但這種非法行為卻還是發生。」

伊朗飛彈攻擊巴基斯坦、伊拉克和敘利亞

而據正義軍周二晚說，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard）動用了6架攻擊無人機和數枚飛彈，摧毀了其成員家屬所居住的兩棟房屋。

另一方面，以色列自從10月7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以來，便不斷報復攻擊加薩。據哈瑪斯執掌的衛生部說，至今已導致超過2.4萬人喪生。隨著伊朗的盟友和撐腰的代理人頻頻攻擊以色列，還有相關盟友，整個區域的敵對衝突已升高。

而伊朗已證實，周一發射飛彈，攻擊了以色列在伊拉克北部的情報特務局「莫薩德」（Mossad）基地。

文章來源：Pakistan condemns deadly Iranian missile strike on its territory as an ‘unprovoked violation’
文章來源：Iran strikes ‘militant bases’ in Pakistan in latest Middle East flashpoint
文章來源：Pakistan says children killed in Iranian strike

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