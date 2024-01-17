This is the place where Iran attacked in Pakistan.



- #Iran is a Shia muslim country & they said Allah Hu Akbar before attacking Pakistan.



- #Pakistan is a Sunni Muslim country & they said Allah Hu Akbar after getting bombed by Iran.



Whom will Allah choose to protect?… pic.twitter.com/wMIw24wT6x — Incognito (@Incognito_qfs) January 17, 2024

伊朗繼周一飛彈攻擊伊拉克北部和敘利亞後，周二越界發動飛彈和無人機，空襲了鄰國巴基斯坦境內的兩處目標，導致兩名分別為8和12歲的女孩喪生，以及4人受傷。

綜合外電17日報導，德黑蘭說，它要打擊的是伊斯蘭教遜尼派聖戰團體正義軍（Jaish al-Adl）基地，但擁有核武的巴基斯坦強烈駁斥了這說法，直指這是「非法行為」，可能導致「嚴重後果」。而伊朗進入巴基斯坦領空打擊目標，顯然是暴力浪潮蔓延，席捲中東各地及其他地區的最新跡象，顯示以色列在加薩的戰爭有可能演變成更廣泛的區域衝突。

巴基斯坦已召喚德黑蘭駐首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的高級外交官，抗議「無端侵犯領空」。巴基斯坦外交部並直指，「更令人擔憂的是，雖然巴基斯坦和伊朗之間有好些溝通管道，但這種非法行為卻還是發生。」

伊朗飛彈攻擊巴基斯坦、伊拉克和敘利亞

而據正義軍周二晚說，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard）動用了6架攻擊無人機和數枚飛彈，摧毀了其成員家屬所居住的兩棟房屋。

另一方面，以色列自從10月7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以來，便不斷報復攻擊加薩。據哈瑪斯執掌的衛生部說，至今已導致超過2.4萬人喪生。隨著伊朗的盟友和撐腰的代理人頻頻攻擊以色列，還有相關盟友，整個區域的敵對衝突已升高。

而伊朗已證實，周一發射飛彈，攻擊了以色列在伊拉克北部的情報特務局「莫薩德」（Mossad）基地。