桃園大園一隻7月大黃金獵犬16日走失，員警幫忙狗狗順利找到飼主。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

好聰明的狗狗，走失還會自己找警察！桃園市大園區一隻黃金獵犬，昨下午在住家庭院散步時，突跨越圍欄離家出走，但狗狗彷彿知道自己迷路，看到巡邏經過的員警，立即衝上前「抱」警求助，員警隨後也帶著狗狗前往動物醫院掃描晶片，順利聯繫上吳姓飼主，通知她前來接回愛犬。

大園分局大園派出所警員蘇柏魁、莊閎州，16日傍晚5時許巡邏行經中山南路時，突然有一隻黃金獵犬從旁竄出來對員警追趕吠叫，後方還有一名男子正追著該隻狗狗，員警見狀隨即下車關心。

狗狗看到巡邏員警靠近，立即撲上前熱情地又抱又舔，員警詢問男子，男子表示他只是騎車經過的愛狗人士並非飼主，看到該隻黃金獵犬獨自在馬路上穿越，覺得非常危險，才將牠牽到路邊安撫。員警見狗狗毛髮乾淨也有配戴項圈，研判應是有人飼養，便將牠帶到動物醫院掃描晶片，順利查出飼主吳小姐身分。

吳姓飼主接到電話後相當激動，她哽咽說下午讓愛犬「阿金」在住家庭院上廁所，但她一不注意，轉頭回來就發現阿金竟不見蹤影，由於牠只有7個月大，還不認識回家的路，第一次發生這狀況，在附近也遍尋不著，擔心牠就這樣一去不回，正打算PO文求助時，就接到動物醫院來訊，著急的心才終於放下，她感謝熱心民眾與警方幫忙，讓她能順利與愛犬重逢。