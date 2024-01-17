國人出國突破千萬人次，永豐銀行旗下分行提供美金、日圓、人民幣及港幣等外幣現鈔，除營業時間至臨櫃提領外，也可於24小時營運的外幣自動櫃員機（ATM）隨時提款；根據統計，最熱門為日圓，占總提領筆數85％。即（17）日起，至永豐銀行全台逾百部ATM提領外幣、完成指定任務，有機會獲得日圓旅遊金或抽中日本雙人來回機票。

永豐銀行全台125間分行中，約95％設有外幣ATM、總數逾130台。為方便民眾出國所需，外幣ATM常見於使用需求較高的商圈與交通據點，例如：台北車站、機場捷運沿線周邊的分行。根據統計，永豐外幣ATM使用率呈現逐季成長趨勢，去年第四季ATM外幣提領筆數相較前（2022）年同期成長約1.5倍，除日圓占比最高外，人民幣及美金次之。

為鼓勵民眾運用外幣ATM，自永豐ATM以新臺幣帳戶提領外幣現鈔免手續費，並享美金現鈔匯率減2分、日圓現鈔匯率減0.02分、港幣及人民幣現鈔匯率減0.2分優惠；也可善用「週三匯元日」換匯減分優惠時段，線上先換匯再到ATM領鈔。

即日起至5月31日再推「出國幣倍鈔能力」活動，永豐銀行表示，於ATM以外幣帳戶提領等值新臺幣10,000元外幣（含）以上，有機會獲得日圓8,888旅遊金（每月10名）、同時完成網路投保旅平險，還有機會抽中日本雙人來回機票（每月1組）。