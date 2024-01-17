屏東監理站不定期會同屏東縣警局掃蕩取締違法白牌車，日前查獲一名高中學生於枋寮火車站前原要搭計程車到校，但最終搭了白牌車，雖車資跟小黃一樣收100元，但違規屬實，駕駛人及車主都要挨罰。

屏東監理站站長羅振瑞表示，屏東白牌車多在恆春、枋寮、東港等重要旅遊地區及運輸場站違規攬客。經查違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人以自用小型車違法經營計程車客運業，依規處新臺幣10萬元以上20萬元以下罰鍰，非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

屏東監理站呼籲白牌車暗藏乘車風險，民眾勿因貪圖一時方便搭乘白牌車，如有乘車需求，請選擇合法汽車運輸業者，才能保障自身安全與權益，也歡迎民眾踴躍檢舉，另外也提醒違規駕駛人勿存僥倖心態，否則因小失大、得不償失。