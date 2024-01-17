民進黨今召開選後第一個中常會，民進黨祕書長許立明請辭獲准，不過黨主席賴清德也向他表示，「國家需要你」，因此是否入閣，令人有更多想像空間。

不過，許立明會中請辭理由，並非因為民進黨立委選舉不佳，而是因為他當初接下祕書長一職，就有表態只做一年，剛好今天就是一年。

民進黨發言人張志豪表示，會中賴清德宣布，總統選舉政黨補助金約一億六千多元，將分為三等份，第一個三分之一要回捐給黨；第二個三分之一，提供創黨跟建黨黨員弱勢生活照顧，並給年輕黨工年輕歷練與深造使用；第三個三分之一則為公益使用。