桃園龍潭龍元宮建廟200年推五穀爺應援計畫，邀民眾張燈結綵過好年。（邱子軒提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市龍潭區龍元宮是地方信仰中心，今年適逢建廟200周年，廟方管委會與地方創生團隊合作，以「萬世永賴五穀爺—龍潭龍元宮建廟200年」為核心，在農曆年前展開一系列的前導宣傳活動，啟動首波「五穀爺應援計畫」，以歲次甲辰龍年為設計概念，製作文創八仙綵與祈福燈籠等限定文創商品，邀請在地鄉親張燈結綵過好年。

神龍鬧鎮總策展人邱子軒說，龍元宮建於1825年主祀神農大帝，客家庄居民多尊稱為五穀爺，廟址原本在舊第一市場與南龍路間，1864年遷移至東龍路現址，龍元宮內的五穀爺神像，衣冠束帶具有文官氣派，是1968年修建廟宇後變更，與常見的神農大帝半裸及手持稻穗的形象相異，全台罕見。

他說，今年龍元宮建廟200周年慶典，有3大願景，包含重回生活日常的地方信仰、持續導入設計的地方產業、具有國際視野的地方慶典，希望讓廟宇文化更平易近人貼近生活所需，也讓產業提升價值且具有市場商業競爭力，並嘗試建立跨國城鄉信仰祭典交流，透過生活記憶、傳統祭典與民俗技藝的保存，運用創新的方式，傳遞地方信仰生活紋理與客庄人文價值。

於「神龍鬧鎮」臉書粉絲專頁啟動的「五穀爺應援計劃」，由團隊設計八仙綵與限定祈福燈籠，都會在龍元宮過香、敬神明，以祈福保佑信眾甲辰龍年平安順遂，民眾購買，扣除製作成本，餘款將使用在龍元宮閒置空間與環境改造，以及藝陣培植、龍元宮建廟200年慶典籌備等，並列入公開的慶典贊助芳名錄。