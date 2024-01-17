由內政部國土管理署舉辦的「2023年度各縣市道路養護管理暨人行環境無障礙考評」，今（17）日舉辦頒獎典禮，新北市養工處在全國各縣市府當中，總成績獲得優等，人行環境考評項目更拿下第1名，工務局副局長馮兆麟率團出席，代表市府接受表揚。

新北市養工處自2011年開始，配合國土署前身的營建署推動人本環境改善計畫、2014年起進行無障礙斜坡設施改善及2019年推動通學廊道安全改善計畫，結合學校特色元素客製化校園圍牆，將昔日老舊水泥磚牆賦予新生命，預計在2026年累計達成80所通學廊到改善。

馮兆麟表示，早期道路整體設計規畫，多以車輛使用者為主體考量，人行道上則常因機車違規、私人物品占用，或是變電箱位置而影響人行道淨寬不足，缺乏以人為本的通行環境概念，影響用路行人通行權益與安全。

養工處補充，自2020年起規畫「新北市轄內變電箱影響人行道通行環境改善執行計畫」，針對人行道通行動線上淨寬不足90公分之障礙物，必須透過各相關單位之整合協調進行改善，到去年為止已改善632件，今年預計再完成100件。

除了障礙物排除，為了因應全球暖化，養工處也將綠色生態網建置於人行道上，利用綠帶下盲溝將雨水引入花園井下滲土壤，縮短雨水在人行道溢流時間，不僅減少人行道上積水情形，更讓城市二氧化碳減量，在2020年至2023年期間，共計獲得8件「公共工程金質獎」及11件新北市公共工程優質獎。

工務局長祝惠美強調，新北市為提升人行道通行舒適、安全及便利性，隨著環境變遷人行道規劃與時精進，例如路燈基座下地、整磚對縫等，在人本環境改善規劃上，除了例行性人行道改善專案及通學廊道等工程持續辦理外，並將捷運站周圍人行道及路口結合無障礙共融與全齡需求，再造友善城市。