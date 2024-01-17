民進黨推派的總統候選人賴清德順利當選，全國產業總工會、全國金融業工會聯合總會、全國教師工會總聯合會、台北市產業總工會、高雄市產業總工會等5工會發表聲明指出，勞工退休年金改革、企業併購勞權、集體勞動三權、公正轉型等重大勞工議題的修法與政策措施，新政府確有必要認真檢討過去輕忽工會具體主張的態度，因為這將會是未來廣大勞工檢視其執政是否重視民意的重大指標之一。

工會聲明提及，賴清德擔任行政院長任內主導立法院二修勞基法，即便引發幾波社會各界動員抗議，甚至被譏評「賴功德」仍不為所動，未來執政4年若是無法洗刷這些負評印象，賴也曾公開提及將擬定「台灣因應新時代需求的勞動法令」，令人不免聯想新政府是否仍會採取當年勞基法修法強渡關山，且不與工會、基層勞工事先溝通討論之強硬姿態闖關修法？

針對旅宿業移工，工會聲明更指出，選後政府將有可能做出針對旅宿業開放移工之決定，無視勞動部先前表態應從國內擴大就業、優先保障國人就業的政策著手，勞工團體對此早就批評指出，所謂缺工並非真的產業人力不足，而是國內特定產業的業者只想使用薪資低廉的勞工，所以是缺「低薪」勞工，並非真正缺工。

工會強調，為了凝聚社會共識、朝向共榮發展，包括修法提高雇主勞退提繳率、企業併購之勞工權益保障，以及如何解決勞保年金財源不足、醫護人力不足、警消等公教人員沒有完整勞動三權保障與薪資審議無基層代表、青年及特定產業低薪等問題，朝野政黨思考回應這些重大勞動政策及法案，均應考慮納入勞工參與機制且正視工會訴求。