董媽媽表示經過半年求償無門，且公所還要求家長自行提告，認為政府單位態度消極。（劉瑋晴攝）

新北市三重區大仁街某便利商店前一處水溝蓋嚴重破損，去年7月4歲董小妹意外踩入，造成右大腿及小腿長達20公分深度撕裂傷。（彭佳芸辦公室提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市三重區大仁街某便利商店前一處水溝蓋嚴重破損，去年7月4歲董小妹意外踩入，造成右大腿及小腿長達20公分深度撕裂傷，董媽媽隨即報案，但是經過半年求償無門，且公所還要求家長自行提告，董媽媽認為政府單位態度消極，因此今(17)日召開記者會痛訴公所失能、市府卸責。

董媽媽表示，去年7月女兒發生嚴重意外後隨即至警局報案，一直到9月初市府都無人上前關心，9月底進行第一次協調時，公所人員不願進入調解現場，僅由自己來面對承包商，因金額調解不攏，公所人員建議自己提出訴訟，董媽媽認為政府不該把責任推給承包商，維護廠商是市府找的，市府卻將責任推的一乾二淨。

董媽媽說明10月初送了國賠申請書，一直到11月底仍然沒有接到市府及公所任何回應，經由議員彭佳芸關心後才知道還在向醫院調閱相關醫囑和就診資料，12月初公所表示醫院告知資料涉及個資不便提供，將會把案件交由國賠審查會審議，12月底被告知遭國賠審查會退件，續由公所繼續主責協調，協調不成就只有提告一途，從事發至今已經過了半年，事情又回到原點，心力交瘁。

公所十分消極外，承包商態度也十分強硬，董媽媽說醫囑載明女兒至少需穿著壓力衣至少一年，但承包商僅願意提供最低標的賠償20萬，後續傷疤雷射和修疤手術費用一概不承認，未來恐長達10年的時間要跟傷疤對抗，加上壓力衣跟隨孩子成長需要調整及更換，還有除疤高跟美容膠等，目前回診一次都要一萬多元，希望政府要有同理心，孩子這麼小，傷疤要長大才能處理，政府應該正視公共設施的安全問題。

議員彭佳芸表示，公所在去年編列了3791.6萬元辦理道路附屬設施改善工程，如此高額的預算不應該出現水溝繡蝕導致女童跌入的公共意外事件，事發之後市府各單位缺乏橫向聯繫，無法在第一時間給受到無妄之災的市民協助，知情之後更直接將責任推給包商，讓市井小民自行去面對包商，不斷暗示趕快提告，有失地方政府保護人民的天職，也讓侯市長口口聲聲說要新北安居樂業的目標淪為空談。