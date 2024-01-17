花博園區作為台北市重要景點，民進黨台北市議員鍾佩玲爆出，去年12月30日至該園區，滅火器記錄卡卻登載今年1月3日已完成，明顯造假，質疑產發局未確實掌握該園區的維管狀況。產發局回應，維修人員便宜行事，已向廠商開罰，廠商也對該員記警告處分。

鍾佩玲指出，花博園區是北市重要景點，除有餐飲商店外，也常舉辦各項會展活動及戶外農民市集。但接獲民眾投訴，去年12月30日至園區，卻發現滅火器記錄卡登載今年1月3日已完成，明顯造假。

她說，花博園區的土木及機電設施維護，由產業發展基金會每周不定期對於園區設施及人員工作情形進行督考，每月針對標案廠商的維護內容進行驗收與查驗。而園區基金會為民服務工作辦理情形，則採不定期現場考察方式，並於偶數月份月底前完成。

鍾佩玲批評，在雙重管考下，仍發生廠商維護紀錄造假情形，如非督考作業流於形式，就是督考項目疏漏未符實需。為落實花博園區管理，產發局應限期內修正「現場考核表」，將法令要求的設施檢查項目納入，另比照公園處使用多年的「公園委託維護管理系統」簽到方式，相關人員於各類設施進行清掃、維護及修繕工作完成後，上傳相關資訊。

產發局農業發展科長呂丘鴻回覆，產發局每2個月巡檢一次，廠商於12月30日檢查滅火器時，更新維護紀錄卡便宜行事寫上1月3日，會展基金會已向廠商開罰，廠商也對該名違失人員記警告處分，後續將研擬維護管理系統設置，避免類似事件再發生。